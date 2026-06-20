Скончался режиссер сериала «Друзья» Джеймс Берроуз

Умер режиссер сериала «Друзья» Джеймс Берроуз, ему было 85 лет. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщило издание The New York Times, ссылаясь на источник.
— Его агент, Рик Розен, подтвердил смерть, но не сообщил, где он скончался и не назвал причину, — сказано в статье.
Джеймс Берроуз родился 30 декабря 1940 года в Лос-Анджелесе в семье Рут Левинсон и известного бродвейского драматурга и режиссера Эйба Берроуз. Когда ему было пять лет, семья перебралась в Нью-Йорк. Он учился в Нью-Йоркской высшей школе музыки и искусства, в 1962 году окончил Оберлинский колледж, а в 1965-м Йельскую школу драмы.
Берроуз получил 11 премий «Эмми» и имел репутацию «Стивена Спилберга ситкомов». Он снял сериалы «Друзья», «Фрейзер», «Такси», «Теория большого взрыва» и другие.