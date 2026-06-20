Скончался режиссер сериала «Друзья» Джеймс Берроуз

Джеймс Берроуз родился 30 декабря 1940 года в Лос-Анджелесе в семье Рут Левинсон и известного бродвейского драматурга и режиссера Эйба Берроуз. Когда ему было пять лет, семья перебралась в Нью-Йорк. Он учился в Нью-Йоркской высшей школе музыки и искусства, в 1962 году окончил Оберлинский колледж, а в 1965-м Йельскую школу драмы.