В ХАбаровске ожидается температура до +28 градусов и небольшой дождь

В центральных районах также возможен кратковременный дождь, однако в Советско Гаванском и Ванинском муниципальных районах существенных осадков не ожидается. Температура ночью — от +6 до +17 градусов, днём — от +13 до +26 градусов. Ветер разных направлений, 5−14 м/с.