Удача хозяев: футболисты США вслед за мексиканцами вышли в плей-офф ЧМ

В матче с командой Австралии у американцев не сыграл один из лидеров команды полузащитник Кристиан Пулишич. Он получил повреждение в первой встрече. Тем не менее это не повлияло на игру сборной США, которая с первых минут начала активно действовать в атаке. На 11-й минуте одна из атак увенчалась голом — Фоларин Балоган прошел с левого фланга в штрафную и сделал прострел, мяч в свои ворота отправил австралийский защитник Камерон Берджесс.