Удача хозяев: футболисты США вслед за мексиканцами вышли в плей-офф ЧМ

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Сборная США обыграла команду Австралии со счетом 2:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Американцы повторили успех других хозяев турнира — мексиканцев — и вышли в плей-офф мирового первенства.
Встреча сборных США и Австралии прошла в Сиэтле. В первом туре американские футболисты обыграли парагвайцев со счетом 4:1, а австралийцы оказались сильнее команды Турции (2:0). Матч сборных Турции и Парагвая начнется в 6:00 мск.
В матче с командой Австралии у американцев не сыграл один из лидеров команды полузащитник Кристиан Пулишич. Он получил повреждение в первой встрече. Тем не менее это не повлияло на игру сборной США, которая с первых минут начала активно действовать в атаке. На 11-й минуте одна из атак увенчалась голом — Фоларин Балоган прошел с левого фланга в штрафную и сделал прострел, мяч в свои ворота отправил австралийский защитник Камерон Берджесс.
Хозяева достаточно быстро закрепили успех, забив на 43-й минуте. Удар одного из футболистов перед штрафной был заблокирован, мяч полетел дальше, и выше всех в борьбе за него оказался защитник Алекс Фриман. Поначалу взятие ворот было отменено из-за офсайда, однако после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR) гол 21-летнего футболиста был засчитан.
Болельщики уже привыкли к нововведениям в судействе на чемпионате мира. Одно из таких — проверка угловых ударов. Такой эпизод произошел на 59-й минуте встречи, казалось, что мяч ушел за лицевую линию от защитника сборной США Тима Рима. Однако VAR подсказал главному арбитру, и решение было изменено с углового на удар от ворот.
Обстановка накалилась ближе к концу игры. Однако маленькие споры между футболистами не переросли в потасовку после небольшого стыка. На четвертой добавленной ко второму тайму минуте у главного арбитра встречи Феликса Цвайера свело ногу. Ему оказали небольшую медицинскую помощь, и он продолжил матч.
«Фантастическая игра».
Сборная США стала второй командой, вышедшей в плей-офф чемпионата мира. Американцы набрали 6 очков и занимают 1-е место в таблице группы D. Далее располагаются команды Австралии (3 очка), Турции (0) и Парагвая (0). В заключительном туре американские футболисты в ночь на 26 июня сыграют против команды Турции, австралийцы — против парагвайцев в тот же день. Обе встречи начнутся в 5:00 мск.
Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино назвал игру команды фантастической. «Мы провели очень хороший тайм. Думаю, что игра была фантастической, — сказал Почеттино, комментарий которого приводит пресс-служба Международной федерации футбола. — Команда США доминировала в этом матче. Рад, что удалось порадовать наших болельщиков».
Ранее ТАСС сообщал, что первой путевку в плей-офф чемпионата мира оформила сборная Мексики, которая гарантировал себе первое место в квартете А.
Сборная США во второй раз подряд вышла в плей-офф чемпионата мира, на мировом первенстве 2022 года команда дошла до ⅛ финала. Лучшим достижением американских футболистов является третье место в 1930 году.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.