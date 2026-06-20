Горячую воду досрочно возвращают пока только в один район Красноярска

В Красноярске теплоэнергетики продолжают раньше срока возвращать горячую воду части потребителей Советского района по контуру ТЭЦ-1.
Как сообщили в СГК, с вечера 19 июня горячая вода должна появится по следующим адресам:
ул. Армейская, 13, 17, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 33; ул. Краснодарская, 2а, 2б, 4, 6, 8, 10а, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 26, 30, 34, 40а, 40б, 40а, стр. 1, 40а, стр. 2, 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6, 40 л, 44а/2; ул. Малиновского, 1, 2, 2а, 3, 4, 4 г, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 12 В, 12в/1, 12в/4, 12 г, 12д, 12д, стр. 1, 12д, стр. 19, 12д, стр. 37, 12д, стр. 39, 12д, стр. 32, 12д/13, 13, 14, 15, 16, 18, 18 г, 20, 20 г, 20 г, стр. 22, 20а/1, 20 г, стр. 3, 20 г, стр. 14, 20г/1, 20г/2, 20г/3, 22, 24, 25, 26, 27, 27, стр. 2, 28, 29, 30, 32, Санчасть № 26, зд. 114, зд. 431, зд. 631; ул. Партизана Железняка, 50.
«По указанным выше адресам есть возможность запитать их от другого теплоисточника, пока ТЭЦ-1 выполняет мероприятия по подготовке к зиме», — пояснили в СГК.
Напомним, ТЭЦ-1 встала на 10-дневную профилактику 15 июня и горячую воду отключили в четырех районах: Ленинском, Кировском, части Свердловского и части Советского. 16 июня ресурс раньше срока вернули в некоторые дома по улицам Никитина и Партизана Железняка, 17 июня и 18 июня — еще в несколько десятков зданий Советского района.
Теплоэнергетики отмечают, что заранее сказать, где получится вернуть горячую воду раньше срока, невозможно. Досрочное подключение — это исключение, а не правило. Такое решение принимается только после проверки участка и оценки технической возможности.
Точную информацию об отключениях горячего водоснабжения можно посмотреть на интерактивной карте или узнать в организации, обслуживающей ваш дом.
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