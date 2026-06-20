Axios: Уиткофф вылетел в Швейцарию для переговоров с Ираном

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф вылетел в Швейцарию, где состоится первый раунд переговоров Америки с Ираном о потенциальной ядерной сделке. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщило издание Axios, ссылаясь на источник.
— Уиткофф направляется в Швейцарию, где пройдет первый раунд переговоров с Ираном о потенциальной ядерной сделке, — сказано в статье.
Пока не ясно, назначено ли новое время переговоров и прибудут ли в Швейцарию другие американские чиновники. Возглавит делегацию вице-президент США Джей Ди Вэнс. При этом зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер, который также должен участвовать в переговорах, уже прилетел в Швейцарию, уточняется в публикации.
Между мирным соглашением Соединенных Штатов Америки и Ираном могут возникнуть некоторые сложности. Одна из причин — позиция Израиля. Такое мнение высказал ранее востоковед Олег Макаренко.
По его словам, особенность переговорного процесса заключается в том, что основными участниками договоренностей выступают Вашингтон и Тегеран. В то время как Израиль практически не принимает участия в переговорах.