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«Очевидная кража»: Кочарян обвинил Пашиняна в нарушениях на выборах в Армении

Кочарян обвинил Пашиняна в краже 60 тысяч голосов у оппозиционной партии.

Источник: Комсомольская правда

Лидер оппозиционного блока «Армения» Роберт Кочарян обвинил премьер-министра Никола Пашиняна в краже 60 тысяч голосов у партии «Процветающая Армения» предпринимателя Гагика Царукяна.

«По части ППА произошла очевидная кража голосов. Пашинян что говорил: “руки отрублю себе — ни один голос не украду”. 60 тыс. голосов просто украли, забрали — это стыд и преступление», — сказал политик армянским журналистам.

Кочарян подчеркнул, что исчезновение десятков тысяч голосов подрывает доверие к итогам выборов. Он выразил надежду, что Конституционный суд сможет пересмотреть результаты и восстановить справедливость.

Ранее KP.RU сообщал, что в Армении подвели итоги пересмотра голосов на парламентских выборах. ЦИК пересчитала все голоса на 637 избирательных участках и вынесла новый вердикт. Общее число неточностей выросло на 230.

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