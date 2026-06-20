Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае зафиксировали 12 возгораний за сутки

Подразделения пожарной охраны зарегистрировали 12 техногенных пожаров.

Источник: Комсомольская правда

По данным пресс-службы МЧС России по Хабаровскому краю, за минувшие сутки в Хабаровском крае не было зарегистрировано чрезвычайных ситуаций. Подразделения пожарной охраны реагировали на 12 техногенных пожаров, из них один произошёл в жилом помещении. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Пожарные и спасательные подразделения дважды привлекались к ликвидации последствий дорожно транспортных происшествий. Спасатели МЧС России один раз выезжали для проведения аварийно спасательных и других неотложных работ.

На туристических маршрутах края зарегистрировано 8 туристических групп общей численностью 133 человека, из них 48 — дети.

В Хабаровске сегодня переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер юго западный, скоростью 7−12 м/с, температура воздуха +24…+26 градусов. На всей территории Хабаровского края продолжает действовать особый противопожарный режим.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше