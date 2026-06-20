Скончался режиссёр «Друзей» и «Теории большого взрыва» Джеймс Берроуз

За карьеру Берроуз снял более 1000 эпизодов сериалов, среди которых «Два с половиной человека», «Фрейзер» и «Уилл и Грейс». Он получил 11 премий «Эмми» и пять раз получал награду Гильдии режиссёров США. Коллеги называли его «Стивеном Спилбергом ситкомов». Зрители также знают Берроуза по работе над «Чирс», «Мэри Тайлер Мур» и «Шоу Боба Ньюхарта», а ещё по участию в создании сериалов «Такси», «Фрейзер», «Друзья» и «Теория большого взрыва».