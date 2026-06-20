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Скончался режиссёр «Друзей» и «Теории большого взрыва» Джеймс Берроуз

Американский режиссёр сериалов «Друзья» и «Теория большого взрыва» Джеймс Берроуз скончался в 85 лет. Об этом сообщает The New York Times.

Источник: Life.ru

«Его агент, Рик Розен, подтвердил смерть, но не сообщил, где он умер и не назвал причину», — пишет издание.

За карьеру Берроуз снял более 1000 эпизодов сериалов, среди которых «Два с половиной человека», «Фрейзер» и «Уилл и Грейс». Он получил 11 премий «Эмми» и пять раз получал награду Гильдии режиссёров США. Коллеги называли его «Стивеном Спилбергом ситкомов». Зрители также знают Берроуза по работе над «Чирс», «Мэри Тайлер Мур» и «Шоу Боба Ньюхарта», а ещё по участию в создании сериалов «Такси», «Фрейзер», «Друзья» и «Теория большого взрыва».

Ранее скончался композитор Бобби Принс, автор музыки для культовых игр Doom и Wolfenstein 3D. Он ушёл из жизни 16 июня в 81 год. В мае 2026 года музыку Принса внесли в Национальный реестр аудиозаписей Библиотеки Конгресса США.

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