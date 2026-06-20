Ночной забег «Свеча памяти» состоится 22 июня в Хабаровске

Акцию посвятят 85-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Сбор участников на стадионе имени Ленина назначен в 20:30. Перед стартом — патриотический концерт с духовыми оркестрами и минута молчания. Дистанция составит символические 1418 шагов — ровно столько дней длилась война. Финиш — на площади «Город воинской славы», где волонтеры выложат из свечей слово «Помним». Забег проводится в третий раз по инициативе губернатора Дмитрия Демешина. На дистанцию выходят школьники, общественники, спортсмены и целые семьи. «Ночной забег — это наша дань памяти и уважения героям Великой Отечественной войны», — отметила начальник отдела «Дирекции спортивных сооружений» Юлия Черникова. Организаторы приглашают всех желающих. Для участия нужна предварительная регистрация на сайте и медицинская справка. Акция открыта для жителей и гостей города — каждый может внести свой шаг в общую память.