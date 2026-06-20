Эксперт рассказала о максимальной надбавке для работающих пенсионеров

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Максимальная надбавка к пенсии работающих пенсионеров после перерасчета в августе составит 470,28 рублей в месяц, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.
С 1 августа в России пройдет перерасчет страховых пенсий для официально работавших в 2025 году граждан, размер которого ограничен тремя пенсионными баллами.
«Стоимость одного пенсионного балла в 2026 году составляет 156,76 рублей. Таким образом, максимальная сумма, на которую может быть увеличена пенсия работающих пенсионеров, составит в 2026 году 470,28 рублей в месяц», — сказала Подольская.
Она уточнила, что процедура перерасчета в августе 2026 года отличается от плановой индексации и рассчитывается с учетом страховых взносов, перечисленных работодателем за 2025 год. Итоговая сумма повышения зависит от размера официальной зарплаты.
Подольская добавила, что россиянам не нужно подавать заявление в Социальный фонд для перерасчета. Процедура носит беззаявительный характер.
В России с 2025 года официально вернули ежегодную индексацию страховых пенсий работающих граждан в январе. При этом сохранился перерасчет пенсий в августе.