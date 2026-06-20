Эксперт рассказала о максимальной надбавке для работающих пенсионеров

«Стоимость одного пенсионного балла в 2026 году составляет 156,76 рублей. Таким образом, максимальная сумма, на которую может быть увеличена пенсия работающих пенсионеров, составит в 2026 году 470,28 рублей в месяц», — сказала Подольская.