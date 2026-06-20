Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в субботу, 20 июня, прокомментировал лишение украинского президента Владимира Зеленского польской награды — Ордена Белого орла.
Он отметил, что в Польше наконец лишили главу киевского режима Ордена Белого орла. Также политик призвал его повесить на себя Железный крест нацистов.
— Уверен, что это не станет проблемой для главаря бандеровцев: теперь на его зеленой толстовке больше места для гитлеровского Железного креста с золотыми дубовыми листьями, — написал Медведев в соцсети X.
19 июня президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении главы киевского режима польской госнаграды в связи с героизацией на Украине главарей УПА*.
В тот же день глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал решение польских властей лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.
*Запрещенная в России экстремистская организация.