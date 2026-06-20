Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная Марокко обыграла команду Шотландии в матче чемпионата мира

Марокканцы возглавили турнирную таблицу с 4 очками.

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Сборная Марокко по футболу со счетом 1:0 обыграла команду Шотландии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча прошла в Фоксборо (США, штат Массачусетс).

Мяч на второй минуте матча забил Исмаэль Сайбари. Этот гол стал самым быстрым на нынешнем чемпионате мира.

Сборная Марокко набрала 4 очка и возглавила таблицу группы С. Далее располагаются команды Шотландии (3 очка), Бразилии (1) и Гаити (0). Бразильцы и гаитяне проведут свой матч 20 июня, начало — 3:30 мск.

В заключительном туре марокканцы встретятся с гаитянами, сборная Бразилии сыграет с командой Шотландии. Встречи пройдут в ночь на 26 июня по московскому времени.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше