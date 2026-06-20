Сборная Марокко обыграла команду Шотландии в матче чемпионата мира

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Сборная Марокко по футболу со счетом 1:0 обыграла команду Шотландии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча прошла в Фоксборо (США, штат Массачусетс).
Мяч на второй минуте матча забил Исмаэль Сайбари. Этот гол стал самым быстрым на нынешнем чемпионате мира.
Сборная Марокко набрала 4 очка и возглавила таблицу группы С. Далее располагаются команды Шотландии (3 очка), Бразилии (1) и Гаити (0). Бразильцы и гаитяне проведут свой матч 20 июня, начало — 3:30 мск.
В заключительном туре марокканцы встретятся с гаитянами, сборная Бразилии сыграет с командой Шотландии. Встречи пройдут в ночь на 26 июня по московскому времени.