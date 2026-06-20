В Хабаровском крае хотят наладить переработку пушнины и мяса диких животных

В Хабаровском крае планируют создать собственные мощности по переработке пушнины и мяса диких животных. Соответствующее поручение дал губернатор Дмитрий Демешин по итогам совещания, посвящённого вопросам управления охотничьими ресурсами региона, — сообщает пресс-служба краевого правительства.
По словам главы региона, сегодня отрасль пушного промысла работает недостаточно эффективно. Рентабельность этого направления составляет всего 6,8 процента. В связи с этим губернатор предложил проработать создание производств, где можно будет выделывать шкуры и выпускать готовую продукцию непосредственно в Хабаровском крае.
«Добывать пушнину всегда было выгодно. Почему бы нам не создать собственное производство?» — отметил Дмитрий Демешин.
Отдельное внимание на совещании уделили поддержке представителей коренных малочисленных народов Севера. Сейчас они могут охотиться для личных нужд без разрешений. Вместе с тем власти предлагают внедрить бесплатные разрешения на добычу животных. По мнению специалистов, это позволит вести учёт ресурсов и даст возможность законно перевозить и продавать мясо и пушнину, увеличивая доходы жителей.
Кроме того, в крае уже прорабатывается вопрос поставок дикого мяса в торговые сети. По данным управления охотничьего хозяйства, одна из компаний располагает необходимой инфраструктурой для хранения и переработки продукции. В настоящее время подготовлено около 800 килограммов мяса лося, которое может поступить в продажу после переработки или в свежем виде.
Также губернатор поручил разработать программу по сокращению числа выходов медведей к населённым пунктам. В неё могут войти ликвидация стихийных свалок, установка закрытых площадок для сбора отходов и дополнительные меры защиты территорий, которые привлекают диких животных.