В Хабаровском крае хотят наладить переработку пушнины и мяса диких животных

Кроме того, в крае уже прорабатывается вопрос поставок дикого мяса в торговые сети. По данным управления охотничьего хозяйства, одна из компаний располагает необходимой инфраструктурой для хранения и переработки продукции. В настоящее время подготовлено около 800 килограммов мяса лося, которое может поступить в продажу после переработки или в свежем виде.