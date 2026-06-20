Микрорайон в Вяземском Хабаровского края обеспечат качественной водой

Долгое время проблема с качеством воды в микрорайоне «Железнодорожный» Вяземского оставалась одной из самых острых. Водоснабжение осуществлялось от системы, переданной от АО «РЖД», и не соответствовало нормативам. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», было принято решение о приобретении новой модульной станции водоподготовки, и в этом году из краевого бюджета выделены средства в размере 10 млн рублей в рамках Перечня мероприятий по капитальному ремонту коммунальных объектов.