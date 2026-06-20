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Микрорайон в Вяземском Хабаровского края обеспечат качественной водой

Начала работу новая модульная станция водоподготовки.

Источник: Хабаровский край сегодня

Долгое время проблема с качеством воды в микрорайоне «Железнодорожный» Вяземского оставалась одной из самых острых. Водоснабжение осуществлялось от системы, переданной от АО «РЖД», и не соответствовало нормативам. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», было принято решение о приобретении новой модульной станции водоподготовки, и в этом году из краевого бюджета выделены средства в размере 10 млн рублей в рамках Перечня мероприятий по капитальному ремонту коммунальных объектов.

Новое оборудование производительностью 10 м³/час оснащено технологической схемой обезжелезивания и деманганации воды. Станция работает в автоматическом режиме без постоянного присутствия персонала, промывка фильтров автоматическая. Предусмотрены два режима управления — автоматический и ручной, что позволяет оператору переключать потоки при наладке, ремонте или аварийных ситуациях.

С 15 июня подача холодного водоснабжения осуществляется в тестовом режиме, ввод в эксплуатацию планируется до конца июня. В настоящее время на объекте ведутся пуско-наладочные работы автоматической системы управления. Специалисты настраивают оборудование, чтобы в дальнейшем обеспечить стабильное водоснабжение и качество воды строго по санитарным нормам.

— На время настройки возможны кратковременные сбои: уменьшение напора воды в кранах, изменение цвета (мутность). Это временные явления, связанные с техническими процессами. Как только наладка завершится, подача воды вернется в штатный режим, а ее качество будет полностью соответствовать требованиям, — отметил начальник управления коммунальной инфраструктуры и жизнеобеспечения Вяземского района Сергей Хотинец.

Работы будут вестись еще несколько дней.