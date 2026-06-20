Врач рассказала, чем опасен для глаз дым от шашлыка

«Долгий вечер у мангала на природе для многих заканчивается одинаково: к ночи глаза краснеют, режут и слезятся, будто в них насыпали песка. Ощущение похоже на легкий сварочный ожог, хотя причина у него другая. Опаснее по последствиям сварка без маски, а вот сушит и раздражает чаще и сильнее именно дым — у мангала человек стоит часами», — сообщила она.