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Самое маленькое в году Солнце будет наблюдаться в начале июля

Видимый диск Солнца потеряет примерно 3% своего диаметра.

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Земля 6 июля пройдет самую дальнюю от Солнца точку своей орбиты (афелий), из-за чего видимый диск Солнца будет минимальным — он потеряет примерно 3% своего диаметра в сравнении с моментом максимального сближения Земли и светила в январе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

«6 июля 2026 года Земля проходит афелий — самую дальнюю от Солнца точку своей орбиты. Она находится в более чем 152 млн км от светила. Видимый диаметр Солнца будет минимальным в году. Однако разница в диаметре солнечного диска в 3%, по сравнению с самым большим диаметром Солнца в начале января, едва заметна», — сказали ТАСС в Московском планетарии.

Заметить различия можно, сравнив профессиональные снимки светила в начале января и начале июля. При этом фотографировать Солнце или наблюдать его необходимо с использованием специального фильтра. Пренебрежение этим правилом оборачивается ожогами глаз.