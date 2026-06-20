Самое маленькое в году Солнце будет наблюдаться в начале июля

«6 июля 2026 года Земля проходит афелий — самую дальнюю от Солнца точку своей орбиты. Она находится в более чем 152 млн км от светила. Видимый диаметр Солнца будет минимальным в году. Однако разница в диаметре солнечного диска в 3%, по сравнению с самым большим диаметром Солнца в начале января, едва заметна», — сказали ТАСС в Московском планетарии.