Порядок выдачи медицинских справок и заключений изменится с 1 сентября

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Порядок выдачи справок и медицинских заключений изменится в России с 1 сентября, среди нововведений — расширение круга получателей таких документов и электронная выдача. Соответствующий приказ министерства здравоохранения РФ имеется в распоряжении ТАСС.
Согласно приказу, вводится понятие «близкие родственники» и добавляются возможности передачи документов «иным лицам». Кроме того, будет разрешено выдавать медицинские заключения в произвольной форме, если законодательством не установлено иное. Также исключено положение о необходимости получать согласие лица на выдачу справки в электронном виде.
Кроме того, с 1 сентября отменяется положение об использовании печатей с указанием профиля медицинской помощи при оформлении справок в организациях, оказывающих психиатрическую, наркологическую помощь и медпомощь ВИЧ-инфицированным гражданам.
Одной из новых норм также стало основание для выдачи справок, теперь их можно будет получить, только если информация есть в медицинской документации пациента.