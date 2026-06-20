Apple Music опубликовала топ исполнителей за время работы стриминга

Музыкальный стриминг Apple Music опубликовал топ 20 самых популярных артистов за все время существования сервиса.
По информации сервиса, в топ вошли:
Drake.
Taylor Swift.
Future.
Youngboy Never Broke Again.
Bad Bunny.
Lil Baby.
The Weeknd.
Morgan Wallen.
Kanye West.
Post Malone.
Travis Scott.
Ariana Grande.
Chris Brown.
Kendrick Lamar.
Lil Durk.
Gunna.
Rod Wave.
Ed Sheeran.
Justin Bieber.
Eminem.
Apple Music была запущена 30 июня 2015 года. На свое 10-летие сервис опубликовал список из 500 лучших песен.