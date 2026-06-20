«Шаг назад»: в ЕС высказались о решении Мадьяра по членству Украины в блоке

«Для Украины это изменение, тем не менее, является шагом назад», — следует из материала.
По данным издания, отказ от упоминания ускоренного процесса снижает политическое давление на ЕС, связанное с необходимостью оперативного перехода к следующим этапам.
Европейские дипломаты уточнили газете, что позиция Будапешта показывает, что Украина не сможет рассчитывать на особые условия и преимущества до полного выполнения всех критериев членства в ЕС.
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