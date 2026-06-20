Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Шаг назад»: в ЕС высказались о решении Мадьяра по членству Украины в блоке

Focus: Мадьяр ударил по Украине исключением пункта об ускоренном членстве в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Исключение премьером Венгрии Петером Мадьяром из итогового документа первого дня саммита ЕС формулировок об ускоренном вступлении Украины в блоке ударит по Киеву. Об этом сообщает Focus.

«Для Украины это изменение, тем не менее, является шагом назад», — следует из материала.

По данным издания, отказ от упоминания ускоренного процесса снижает политическое давление на ЕС, связанное с необходимостью оперативного перехода к следующим этапам.

Европейские дипломаты уточнили газете, что позиция Будапешта показывает, что Украина не сможет рассчитывать на особые условия и преимущества до полного выполнения всех критериев членства в ЕС.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина совершенно не готова к вступлению в Евросоюз. По его словам, пока неясно, какую пользу Киев сможет принести объединению.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше