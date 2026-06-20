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Футболист Ямаль заявил, что пока не готов провести полный матч на ЧМ

Полузащитник сборной Испании в первом матче команды на турнире вышел на замену на 71-й минуте.

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Испании по футболу Ламин Ямаль пока не готов провести на поле все 90 минут и продолжает восстанавливаться от повреждения. Об этом он сообщил испанскому телеканалу RTVE.

Ямаль вышел на замену на 71-й минуте в матче первого тура против команды Кабо-Верде (0:0). Следующий матч сборная Испании проведет против команды Саудовской Аравии 21 июня.

«Пока очень рано, и нет необходимости, — сказал Ямаль. — Пока еще не настало время сыграть полный матч, но я могу провести на поле столько игрового времени, сколько решит тренер».

В понедельник Ямаль провел первую тренировку после прибытия в США. Ранее ТАСС сообщал, что футболист «Барселоны» получил травму в первом тайме домашнего матча 33-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (1:0), который прошел 22 апреля.

Ямалю 18 лет, он является воспитанником «Барселоны». За основную команду нападающий выступает с апреля 2023 года. Вместе с командой он стал трехкратным победителем чемпионата (2023, 2025, 2026) и Суперкубка Испании (2025, 2026), а также один раз выиграл кубок страны (2025). За национальную сборную на счету Ямаля 6 голов и 12 передач в 25 играх.

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