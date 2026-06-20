Российские саблистки завоевали золото чемпионата Европы

Саблистки из РФ Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова одержали победу в командных соревнованиях на чемпионате Европы по фехтованию.
Российские спортсменки выступили в составе сборной, которая обыграла команду из Франции.
32-летняя Яна Егорян завоевала седьмую золотую медаль чемпионата Европы в командных соревнованиях. 26-летняя Алина Михайлова и 20-летняя Александра Михайлова впервые одержали победу на чемпионате Европы. В качестве запасного игрока в состав сборной входила Анастасия Шорохова.
Чемпионат Европы по фехтованию проходит в Антони во Франции. Россияне выступают в нейтральном статусе.
Ранее сообщалось, что российские саблистки победили на командном первенстве на юниорском чемпионате мира, который состоялся в Бразилии в апреле текущего года. На этом мировом первенстве российские участники выступали под государственной символикой.
За национальную сборную выступали Мария Третьякова, Малена Кунашева, Александра Михайлова и Карина Таллада. Спортсменки одержали победу над сборной КНР, третье место заняли саблистки из Венгрии.