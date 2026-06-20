В Красноярск привезли мощи Матроны Московской

«После богослужения глава Красноярской митрополии обратился к собравшимся с архипастырским словом. Он поздравил верующих с прибытием святыни и отметил, что блаженная Матрона Московская является одной из самых почитаемых святых XX века, к которой с верой и надеждой приходят люди со своими скорбями и нуждами. Владыка призвал всех усердно молиться перед мощами святой, прося её заступничества и помощи в жизненных обстоятельствах, а также укрепления в вере и духовной жизни», — рассказали в пресс-службе Красноярской епархии.