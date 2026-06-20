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Skysmart: каждый четвертый подросток в России играет в шахматы

Для 7% респондентов игра оказалась интереснее видеоигр, говорится в результатах исследования.

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Более четверти опрошенных российских школьников (31%) играют в шахматы, при этом 7% из них признались, что эта игра для них интереснее видеоигр. Таковы результаты исследования онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, поступившие в распоряжение ТАСС.

Международный день шахмат отмечается 20 июля — в день основания в 1924 году Международной шахматной федерации.

«Согласно данным опроса, интерес к шахматам среди школьников остается достаточно высоким. Более четверти опрошенных подростков (31%) признались, что периодически играют в шахматы: 19% из них играют в шахматы с удовольствием по собственной инициативе, 5% — по решению родителей, а 7% заявили, что играют регулярно и шахматы для них интереснее видеоигр», — говорится в сообщении.

Еще 21% респондентов не умеют играть, но хотели бы научиться в ближайшее время.

В опросе приняли участие более 1 200 старшеклассников из городов-миллионников.