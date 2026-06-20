Skysmart: каждый четвертый подросток в России играет в шахматы

«Согласно данным опроса, интерес к шахматам среди школьников остается достаточно высоким. Более четверти опрошенных подростков (31%) признались, что периодически играют в шахматы: 19% из них играют в шахматы с удовольствием по собственной инициативе, 5% — по решению родителей, а 7% заявили, что играют регулярно и шахматы для них интереснее видеоигр», — говорится в сообщении.