За долги по алиментам суд назначил обязательные работы жительнице ЕАО

Суд назначил административное наказание жительнице Еврейской автономной области за неуплату алиментов на содержание ребёнка. Гражданка более двух месяцев не исполняла решение суда о выплате алиментных платежей без уважительных причин, в результате чего образовалась задолженность, сообщает официальный канал главного управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.