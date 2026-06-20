В Госдуме рассказали, можно ли взять отпуск по уходу за внуком

«Для оформления отпуска по уходу за ребенком бабушке нужно собрать пакет документов: заявление на предоставление отпуска, копию свидетельства о рождении малыша, реквизиты банковского счета для перечисления пособия, взять справку с места работы матери (и/или отца — ред.) о том, что они не находятся в отпуске по уходу за этим ребенком и не получают ежемесячное пособие, а если мать безработная, то — из органов соцзащиты», — рассказал парламентарий.