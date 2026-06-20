Focus: Решение премьера Венгрии Мадьяра по Украине станет ударом для Киева

Исключение венгерским премьер-министром Петером Мадьяром из итогового документа первого дня саммита Европейского союза об ускоренном приеме Украины в блок станет ударом для Киева. Об этом в пятницу, 19 июня, написал немецкий журнал Focus.
— Для Украины это изменение является шагом назад. Хотя сами переговоры остаются без изменений, Евросоюз, исключив формулировку, снимает с себя давление, которое связано с необходимостью быстрого начала следующих шагов, — сказано в статье.
16 июня украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Европейский союз должен как можно быстрее принять Киев в состав объединения. По его мнению, ЕС должен применять некие «креативные шаги», чтобы ускорить процедуру вступления Украины в объединение из-за того, что страна находится в состоянии конфликта.
В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом заявил, что если Украина вступит в Евросоюз, то он просто развалится.