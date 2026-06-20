«Сбудется страшное». Эксперт Куртаева раскрыла секреты летнего Солнцестояния

21 июня отмечается День летнего равноденствия 2026, которое на Руси всегда именовалось праздником Солнцестояния. Знаток славянских традиций Василина Куртаева рассказала krsk.aif.ru о том, почему его истинное название Купала, чем опасны дурные слова и что исцеляет хождение по углям.
Купол вместо воды.
Славянский праздник Купалы, приуроченный к летнему солнцестоянию, — мощный энергетический рубеж, когда предки слышат каждое слово, а огонь способен выжечь болезни, уверена Василина. У него есть глубинные смыслы, суровые запреты и важные ритуалы. Это символ плодородия, посвящения солнцу и расцвету природы.
Название праздника, поясняет знаток славянской культуры, произошло не от обливаний, а от слова «купол».
«В этот период солнце находится в максимально удалённой точке небесной сферы, достигает зенита и как бы замирает. Именно до этого момента световой день идёт на прирост, а после начинает убывать», — говорит знаток древней культуры.
Она подчёркивает важный момент: это исключительно природный праздник и прямой отсыл к древнему солнечному торжеству. Не стоит путать с более поздними традициями, например, водными традициями на Ивана Купалу. Это другое, считает исследователь.
Пост, баня и запрет на сквернословие.
Готовиться к солнцестоянию древние славяне начинали задолго до самого важного дня. По словам Василины Куртаевой, пост перед Купалой сочетал пищевые ограничения и словесную чистоту.
«Запрещалось употреблять бранные выражения, следовало сохранять язык чистым, а мысли — возвышенными, чтобы максимально приблизиться к природе, повысить свои вибрации и стать достойными встречи с высокими энергиями», — объясняет она.
Люди отказывались от мяса и яиц — символов смерти — и обязательно мылись в бане, чтобы предстать перед предками чистыми телесно и духовно.
Василина описывает это как подготовку к встрече с важными гостями: предки, ушедшие из мира живых, не считались умершими или забытыми. Они оставались рядом, просто в иной энергии, и их почитали наравне с живущими.
В сам праздник одевались в лучшее — белое, красное или самое нарядное из того, что было.
Выбор суженого.
Главные ритуалы разворачивались в полдень, когда солнце заходит в зенит. Разжигали большие костры, произносили благодарственные слова, а затем водили хороводы — не один день, а целых три.
Танцевальные практики сочетали веселье с мощным энергетическим действием.
«Они выкачивали и уравновешивали женские и мужские энергии. Молодые парни и девушки присматривались друг к другу, выбирая будущих супругов», — рассказывает Василина Куртаева. Она добавляет, что в общем движении проявлялись терпение, доброта и ответственность — те качества, которые искали в спутнике жизни.
Считалось, что именно в этот день грань между явным и неявным мирами настолько тонка, что небесные силы способны исполнить мечты. Фото: krsk.aif.ru/ Наталия ТИХОМИРОВА.
Важнейшим символом праздника всегда был зеленый цветочный венок. Его круглая форма олицетворяла вечный круговорот жизни и смерти, а также движение солнца по небосводу.
Рукотворные венки пускали по воде и гадали на суженых. Считалось, что именно в этот день грань между явным и неявным мирами настолько тонка, что небесные силы слышат все чаяния и способны исполнить самые сокровенные мечты.
Босиком по углям.
Одним из самых пугающих и одновременно целительных обрядов было хождение по раскалённым углям. Василина Куртаева подчёркивает, что это действо имело и сакральный, и практический смысл.
«Горячие угольки прожигали биологически активные точки на стопах, особенно на пятках и подошвах, что прорабатывало акупунктурные каналы и способствовало излечению от болезней», — поясняет знаток славянской культуры. Она добавляет, что подобные знания хранили не только славяне, но и китайцы.
Участники обряда входили в лёгкое состояние: сначала ритмично притопывали ногами в хороводе, словно в марше, постукивая пятками. Это отвлекало от ожидания боли — примерно так же, как место укола похлопывают перед инъекцией.
«В общей волне, когда все шли вместе, человек практически не ощущал жара углей», — говорит Василина Куртаева.
Земля, вода, воздух и огонь.
Самый суровый запрет касался мыслей и слов. В день Солнцестояния, по словам знатока, боги слышат людей особенно хорошо, поэтому сказанное или даже мысленно допущенное имеет свойство сбываться.
«Человек должен был думать о том, что гармонично для природы и Вселенной, что служит во благо всему человечеству. Никто со стороны не мог проконтролировать внутреннюю чистоту, но именно личная ответственность за помыслы была самой высокой», — предупреждает Василина Куртаева.
Она подчёркивает, что сила солнцестояния не в показном благочестии, а в глубинной чистоте намерений. Песнопения, звучавшие у костров, были простыми и природными: «Земля — моё тело, вода — моя кровь, воздух — моё дыхание, огонь — мой дух. Мы одно!».
Эти слова, напеваемые в хороводе, давали человеку чувство единства со стихиями и укрепляли дух.
Традиция, заключает эксперт по славянской культуры, напоминает о том, что любой рубеж в природе — это повод заглянуть в себя и сверить мысли с тем, что человек готов притянуть в свою жизнь.