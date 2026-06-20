Банк России снизил ключевую ставку в девятый раз подряд

«Совет директоров Банка России 19 июня 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 14,25% годовых. Рост экономики продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале года. Устойчивый рост цен, по оценке Банка России, немного снизился, но в целом остается в диапазоне 4−5% в пересчете на год. В последние месяцы ускорился рост кредитования. Бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее. Это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии», — следует из пресс-релиза регулятора.