Банк России снизил ключевую ставку в девятый раз подряд

Банк России снизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25% годовых. Это уже девятое подряд снижение в рамках текущего цикла смягчения денежно-кредитной политики.
«Совет директоров Банка России 19 июня 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 14,25% годовых. Рост экономики продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале года. Устойчивый рост цен, по оценке Банка России, немного снизился, но в целом остается в диапазоне 4−5% в пересчете на год. В последние месяцы ускорился рост кредитования. Бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее. Это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии», — следует из пресс-релиза регулятора.
При этом, по данным ЦБ, показатели экономической активности во втором квартале 2026 года ожидаемо улучшились после снижения в первом квартале. «В целом в первой половине 2026 года экономика растет умеренными темпами. В последние месяцы ускорился рост потребительского спроса. Инвестиционная активность немного выросла после охлаждения в начале года, но остается сдержанной», — указали в ЦБ.
Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.
«По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5−5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели», — сообщили в ЦБ.
Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 июля 2026 года.