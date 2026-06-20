В ОП предложили компенсировать затраты на такси для многодетных семей

«Я считаю, что компенсировать расходы на такси многодетным семьям стоит. Конечно, система будет достаточно сложной, и без субсидирования со стороны государства вряд ли мы сможем обойтись. Пусть эта субсидия будет не очень значительной, допустим, с лимитом 2 тысячи рублей в месяц», — сказал Рыбальченко.