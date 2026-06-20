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В ОП предложили компенсировать затраты на такси для многодетных семей

РИА Новости: в ОП предложили компенсировать затраты на такси многодетным семьям.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Частичную компенсацию расходов на такси для многодетных семей следует рассмотреть в России, заявил в интервью РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«Я считаю, что компенсировать расходы на такси многодетным семьям стоит. Конечно, система будет достаточно сложной, и без субсидирования со стороны государства вряд ли мы сможем обойтись. Пусть эта субсидия будет не очень значительной, допустим, с лимитом 2 тысячи рублей в месяц», — сказал Рыбальченко.

Эксперт пояснил, что развитие таких механизмов потребует государственной поддержки, поскольку попытки перекрестного субсидирования внутри рынка могут привести к росту стоимости услуг для других потребителей.

«Дело в том, что не каждый перевозчик идет на то, чтобы организовывать такие поездки. Плюс ко всему, для многодетных семей нужен особый многоместный транспорт», — сказал Рыбальченко.

Он добавил, что в некоторых регионах уже развивается практика использования специализированного транспорта, в том числе для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья и семей с детьми.