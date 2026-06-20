Главные тренды лета-2026: свобода, цвет и новая женственность

Каждое десятилетие имеет свое модное настроение. Одни годы ассоциируются с минимализмом, другие — с демонстративной роскошью, третьи — с цифровыми трендами, которые живут несколько недель и исчезают быстрее, чем успевают попасть в гардероб. Лето 2026 года выглядит совершенно иначе. Впервые за долгое время мода перестает стремиться к универсальности. Вместо этого она предлагает нечто гораздо более интересное — свободу выбора. На подиумах, в уличной моде крупнейших столиц и редакционных съемках ведущих fashion-изданий заметна одна общая идея: одежда должна приносить удовольствие. Не соответствовать алгоритму. Не служить очередному тренду из социальных сетей. Не превращаться в форму. Она должна отражать характер.