1,5 млн руб. потеряла жительница ЕАО из-за «инвестиций» от незнакомца

Поверив обещаниям, заявительница начала перечислять деньги на несуществующий брокерский счёт. После исчерпания собственных средств она оформила кредит, в результате чего общая сумма потерь достигла 1 млн 581 тыс. рублей. Поняв, что стала жертвой аферистов, женщина обратилась в правоохранительные органы.