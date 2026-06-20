Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

1,5 млн руб. потеряла жительница ЕАО из-за «инвестиций» от незнакомца

Жительница посёлка Известковый перевела мошенникам более 1,5 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Жительница посёлка Известковый Облученского района перевела мошенникам более 1,5 млн рублей, поверив незнакомцу из сети. Мужчина, с которым женщина познакомилась на сайте знакомств, предложил ей заработать на инвестициях, сообщает официальный канал «ПРокуратура ЕАО». Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Поверив обещаниям, заявительница начала перечислять деньги на несуществующий брокерский счёт. После исчерпания собственных средств она оформила кредит, в результате чего общая сумма потерь достигла 1 млн 581 тыс. рублей. Поняв, что стала жертвой аферистов, женщина обратилась в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru