В Хабаровском крае рыбакам разрешили выловить ещё 45 тонн горбуши и кеты

Одному из предприятий дополнительно выделили 35 тонн корюшки для промысла в Тугурском заливе. Для любительского рыболовства в районе села Иннокентьевка увеличены объёмы добычи тихоокеанских лососей: на 10 тонн горбуши и на 35 тонн летней кеты.