В Хабаровском крае рыбакам разрешили выловить ещё 45 тонн горбуши и кеты

В Хабаровске состоялось заседание комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб, на котором были распределены дополнительные объёмы вылова корюшки, горбуши и кеты, — сообщает комитет рыбного хозяйства правительства Хабаровского края.
Одному из предприятий дополнительно выделили 35 тонн корюшки для промысла в Тугурском заливе. Для любительского рыболовства в районе села Иннокентьевка увеличены объёмы добычи тихоокеанских лососей: на 10 тонн горбуши и на 35 тонн летней кеты.
Также комиссия приняла решение о введении временного запрета на добычу водных биоресурсов в бассейне реки Гыджу, озере Тихое и двухкилометровой зоне вокруг водоёма. Ограничения будут действовать до 10 октября.
Как отметили участники заседания, такая мера необходима для сохранения нерестовых запасов и воспроизводства популяций рыб.
Все решения члены комиссии приняли единогласно.