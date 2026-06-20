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В Хабаровском крае рыбакам разрешили выловить ещё 45 тонн горбуши и кеты

Новые решения приняла комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб.

В Хабаровске состоялось заседание комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб, на котором были распределены дополнительные объёмы вылова корюшки, горбуши и кеты, — сообщает комитет рыбного хозяйства правительства Хабаровского края.

Одному из предприятий дополнительно выделили 35 тонн корюшки для промысла в Тугурском заливе. Для любительского рыболовства в районе села Иннокентьевка увеличены объёмы добычи тихоокеанских лососей: на 10 тонн горбуши и на 35 тонн летней кеты.

Также комиссия приняла решение о введении временного запрета на добычу водных биоресурсов в бассейне реки Гыджу, озере Тихое и двухкилометровой зоне вокруг водоёма. Ограничения будут действовать до 10 октября.

Как отметили участники заседания, такая мера необходима для сохранения нерестовых запасов и воспроизводства популяций рыб.

Все решения члены комиссии приняли единогласно.