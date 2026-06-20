Чемпион России по хоккею «Югра» не планирует приглашать легионеров

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 июня. /ТАСС/. Руководство чемпиона России по хоккею «Югры» из Ханты-Мансийска не планирует привлекать иностранных игроков, упор будет делаться на отечественных спортсменов. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор «Югры», депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа Василий Филипенко.
Ранее «Югра» впервые в своей истории стала чемпионом России, обыграв в финальной серии Олимпбет — Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) воскресенский «Химик» со счетом 4−1. В нынешнее межсезонье клуб покинули 16 игроков, в том числе капитан Сергей Теряев и автор «золотого» гола в финале Максим Казаков, а также один из лучших вратарей ВХЛ минувшего сезона Владислав Сухачев.
«У нас есть четкая позиция по этому вопросу. Мы строим команду, делая ставку на российских хоккеистов и в первую очередь — на своих воспитанников. На данный момент работа по поиску легионеров не ведется», — сказал Филипенко.
В ВХЛ действует лимит на легионеров — в заявке на игру могут присутствовать только три иностранных игрока.
ВХЛ с сезона-2024/25 получила статус чемпионата России после выхода КХЛ из-под юрисдикции Федерации хоккея России. «Югра» выиграла ВХЛ второй раз. С 2010 по 2018 год «Югра» выступала в КХЛ, но была исключена из турнира по итогам рейтинга эффективности клубов.