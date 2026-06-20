Удар расплаты с неба: супероружие РФ направили на главные объекты Украины

ВС РФ подняли в воздух четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3. На фоне этого в украинских СМИ начали разгонять панику.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивном комментарии для aif.ru выразил мнение, что самолеты могли нести как ракеты Х-22, так и фугасные авиабомбы (ФАБ).
«Могли использовать одновременно один-два самолета с крылатыми ракетами Х-22 и один-два с планирующими авиационными бомбами большой мощности, например, трехтонками. И тогда это были мощнейшие удары. Могли работать по скоплению войск, по укрепрайонам», — сказал Попов.
Генерал допустил, что подобного рода вооружение могли применить для ударов в районе Славянско-Краматорской агломерации.
«Славянск, Краматорск — это можно сказать крепость сплошная. Удары ФАБ и ракетами по этому направлению получаются высокоэффективными. Есть и купянский узел. В районе железнодорожной станции Купянск-Узловой мощный укрепрайон, там тоже могли работать эти группы самолетов», — подчеркнул Попов.
Ранее генерал объяснил, по каким целям могли наносить удар в случае, если применялись только ракеты Х-22.