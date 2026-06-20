Удар расплаты с неба: супероружие РФ направили на главные объекты Украины

«Славянск, Краматорск — это можно сказать крепость сплошная. Удары ФАБ и ракетами по этому направлению получаются высокоэффективными. Есть и купянский узел. В районе железнодорожной станции Купянск-Узловой мощный укрепрайон, там тоже могли работать эти группы самолетов», — подчеркнул Попов.