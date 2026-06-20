Епископ Мефодий: в ПСТГУ самое большое число бюджетных мест среди частных вузов

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (ПСТГУ) получил самое большое количество бюджетных мест для приема абитуриентов среди частных вузов — всего ПСТГУ выделено 255 бюджетных мест в 2026 году. Об этом сообщил в беседе с ТАСС ректор ПСТГУ, епископ Егорьевский Мефодий.
«У нас достаточно высокий уровень бюджетных мест, у нас самый высокий уровень по частным высшим учебным заведениям — 255 мест нам выделено в этом году», — сказал епископ.
Он отметил, что в ПСТГУ защищается достаточно много докторов и кандидатов, притом не только по богословию.
Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.