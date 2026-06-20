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AP: Иран отказался от переговоров с США в Швейцарии из-за атак Израиля

Представители Ирана отказались от поездки в Швейцарию в связи с ударами военных Израиля по территории Ливана, сообщает Associated Press.

Источник: Аргументы и факты

Представители Ирана отказались от поездки в Швейцарию в связи с ударами Израиля по территории Ливана, сообщает Associated Press.

Издание ссылается на информацию, полученную от источников.

«Иранские официальные лица не поехали в Швейцарию, как планировалось, настаивая на том, что боевые действия в Ливане следует прекратить, прежде чем начнутся переговоры. Вице-президент США Джей Ди Вэнс также отложил поездку», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что Израиль и движения «Хезболла» договорились возобновить соглашение о прекращении огня. По словам источника, об этом может быть объявлено «в ближайшее время».

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.

В июне Соединённые Штаты и Иран подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен был быть подписан в Швейцарии в пятницу.

По словам президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, США следует следить за тем, чтобы премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оставался в здравом уме.

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