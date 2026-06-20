В КПРФ предлагают единоразово выплачивать до 1,5 млн руб. молодым семьям в селах

Отмечается, что такая выплата для молодой семьи могла бы составить 500 тыс. рублей, для многодетной — 1 млн рублей. Кроме того, предлагается предусмотреть доплату в 500 тыс. рублей для семей, член которой работает по востребованной в агропромышленном комплексе специальности. «Речь об агрономах, ветеринарах, механизаторах, инженерах, зоотехниках и других специалистах, которых сегодня остро не хватает в сельских районах», — пояснил ТАСС Гибатдинов.