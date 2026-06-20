В КПРФ предлагают единоразово выплачивать до 1,5 млн руб. молодым семьям в селах

«Представляется целесообразным рассмотреть вопрос внедрения единоразовой денежной выплаты для молодых семей, проживающих и работающих в сельской местности. Единовременная выплата может иметь целевой характер и выдаваться, например, на постройку или реконструкцию жилья», — говорится в документе, текст которого есть в распоряжении ТАСС.
Отмечается, что такая выплата для молодой семьи могла бы составить 500 тыс. рублей, для многодетной — 1 млн рублей. Кроме того, предлагается предусмотреть доплату в 500 тыс. рублей для семей, член которой работает по востребованной в агропромышленном комплексе специальности. «Речь об агрономах, ветеринарах, механизаторах, инженерах, зоотехниках и других специалистах, которых сегодня остро не хватает в сельских районах», — пояснил ТАСС Гибатдинов.
По его словам, указанная выплата могла бы стать начальным капиталом для людей, которые хотят «устроить свою жизнь на селе». «Важно понимать: одними разговорами о развитии села ситуацию с миграцией молодежи из сел в города не решить. Если мы хотим действительно решить проблему кадрового дефицита в сельском хозяйстве, необходимо создавать реальные стимулы для переезда», — подчеркнул сенатор.