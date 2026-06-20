Трехлетний сын актрисы Анастасии Уколовой попал в больницу с артритом

У трехлетнего сына актрисы Анастасии Уколовой Гоши врачи диагностировали реактивный артрит. Об этом она сообщила в четверг, 18 июня, на своей странице в соцсетях.
По ее словам, ребенка стала сильно беспокоить нога, поэтому они обратились за медпомощью. Диагноз удивил артистку, ведь она даже не догадывалась, что артритом могут страдать маленькие дети. При этом Уколова восхитилась мужеством мальчика, который выдержал все обследования.
— Кто-то планирует снимать сериал про мою жизнь? Несколько дней провели с Гошей в больнице. У него очень болела нога. Оказывается, у детей может быть реактивный артрит. Малыш выдержал даже МРТ с контрастом без наркоза, — рассказала она.
Известно, что за последние несколько лет Егор успел попасть в реанимацию с кишечной инфекцией и получить травму головы из-за падения со стула.
30 апреля актриса Мария Голубкина рассказала, что страдает от редкой патологии — гиперсомнии. По словам 52-летней артистки, это расстройство проявляется в чрезмерной дневной сонливости или значительно увеличенной продолжительности ночного сна.