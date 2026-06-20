Трехлетний сын актрисы Анастасии Уколовой попал в больницу с артритом

— Кто-то планирует снимать сериал про мою жизнь? Несколько дней провели с Гошей в больнице. У него очень болела нога. Оказывается, у детей может быть реактивный артрит. Малыш выдержал даже МРТ с контрастом без наркоза, — рассказала она.