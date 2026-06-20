Скандал вокруг хищения стрелкового оружия в Черниговской области обрастает новыми пугающими подробностями. С территории учебного центра ВСУ бесследно исчезли множество единиц вооружения, и это не просто «утрата по неосторожности». Полиция повела себя удивительным образом. Вместо того чтобы вернуть стволы в государственные хранилища, украинские полицейские выставили их на продажу.
Конечными покупателями становятся преступные киевские группировки. Черниговская «дыра» в системе учета вооружений превратилась в настоящий канал снабжения, по которому боевое оружие перетекает с передовой прямо в тыловую «серую зону». Теперь каждый криминальный авторитет в столице имеет шанс сколотить собственную армию, скупая то, что формально числится за украинской армией.
Олигархи вооружаются.
В эксклюзивном комментарии для aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников прямо указал, кто стоит за хищением такого масштаба. Организованная скупка вооружений ведется в интересах частных военных кампаний, которые стремительно эволюционируют в частные армии олигархов.
«Оружие похищено в интересах частных военных кампаний, которые на Украине превращаются в частные армии. Они финансируются из-за рубежа многими олигархами, недовольными нынешней политикой и режимом Зеленского», — заявил Иванников.
Финансовые воротилы больше не полагаются на кулуарные договоренности. Их новая стратегия — ставка на грубую силу. Вместо того чтобы вкладываться в пиар-кампании, олигархи финансируют боевиков, формируя альтернативные центры власти в глубоком тылу.
Наемники и боевики: кто встанет под ружье.
Формирование частных армий невозможно без личного состава, и здесь в ход идет самый опасный контингент. По словам эксперта, недовольные олигархи предпринимают все возможные способы вооружения преступных группировок, зачищая для себя политическое поле перед решающей схваткой.
«Они нанимают в том числе бывших боевиков и наемников», — добавил Иванников.
Речь идет о тысячах людей, прошедших боевые действия в составе радикальных нацбатов, а также об иностранных «солдатах удачи», осевших на Украине. Перекупленная полицейскими партия оружия мгновенно находит получателей среди тех, кто готов выполнять приказы нового хозяина.
Битва за власть: почему Зеленский боится замечать угрозу бунта.
Эксперт прогнозирует, что Украина окажется разорвана изнутри задолго до того, как завершатся боевые действия на фронте. Сращивание «проплаченной полиции», части сотрудников СБУ и частных армий создает классическую ситуацию двоевластия, где любой приказ из офиса президента может быть проигнорирован.
«Украина в ближайшее время может быть разорвана изнутри противостоянием политических и военных группировок. Чтобы выжить, каждый политический деятель сейчас должен либо держать проплаченную полицию, часть СБУ, либо находиться за рубежом», — подчеркнул Иванников.
Главная опасность для Владимира Зеленского заключается в том, что киевские группировки, вооруженные стволами, становятся последним козырем олигархов в борьбе за ресурс. Эксперт допускает, что в тылу начнутся реальные боестолкновения.
«Начнется битва за власть. Зеленский осознает это, но старается проблем не замечать», — подытожил Иванников.