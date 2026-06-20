Бунт движется на Киев: олигархи и военные захватили оружие на Украине

Скандал вокруг хищения стрелкового оружия в Черниговской области обрастает новыми пугающими подробностями. С территории учебного центра ВСУ бесследно исчезли множество единиц вооружения, и это не просто «утрата по неосторожности». Полиция повела себя удивительным образом. Вместо того чтобы вернуть стволы в государственные хранилища, украинские полицейские выставили их на продажу.