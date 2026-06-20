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Катарская футбольная ассоциация поддержала Коне, получившего тяжелую травму

Организация разместила в соцсети фотографию Коне на носилках и пожелала скорейшего выздоровления.

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Катарская футбольная ассоциация поддержала полузащитника сборной Канады Исмаэля Коне, который получил перелом ноги во время матча второго тура группового этапа чемпионата мира между этими командами. Об этом сообщила пресс-служба Катарской футбольной ассоциации.

Организация разместила в соцсети X фотографию Коне на носилках, которая сопровождается надписью: «Поправляйся скорее, Исмаэль Коне».

Канадцы со счетом 6:0 одержали победу над командой Катара в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. На 52-й минуте при счете 3:0 катарский защитник Ассим Модибо совершил нарушение правил на Коне, который позднее покинул поле на носилках. Позднее журналист Фабрицио Романо сообщил, что Коне получил перелом малоберцовой и большеберцовой костей ноги.

Ранее ТАСС сообщал, что Коне успешно перенес операцию. Ожидается, что он полностью восстановится, но пропустит оставшиеся матчи чемпионата мира.

Сборная Канады возглавляет турнирную таблицу группы B, набрав 4 очка. Следом идут команды Швейцарии (4), Боснии и Герцеговины и Катара (по 1). В заключительном туре сборная Канады сыграет против команды Швейцарии. Катарцам предстоит встретиться с боснийцами. Игры запланированы на 24 июня.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.

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