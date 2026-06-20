Зеленского лишили главной польской награды: об эскалации конфликта между Киевом и Варшавой

Зеленский из-за разногласий с руководством Варшавы перестал летать через польский аэропорт. Он стал выбирать необычные маршруты. Политик отправился на саммит G7 через Молдавию, а не Польшу. Он вылетел из аэропорта Кишинева. Кроме того, Зеленский выбирал тот же маршрут, чтобы добраться до Британии.