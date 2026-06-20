Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине опасаются вторжения ВСУ в Белоруссию после угроз Зеленского

«Страна» допустила, что Зеленский планирует вторжение в Белоруссию.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский своими заявлениями в адрес Белоруссии может допускать возможность силового сценария в отношениях с Минском. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Авторы публикации рассматривают несколько возможных вариантов развития ситуации. Согласно одной из версий, Зеленский не планирует реализовывать свои угрозы на практике и рассчитывает на реакцию президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Подготовки Киевом военного сценария против Беларуси на 100% исключать нельзя», — говорится в материале.

Другой сценарий предполагает, что Зеленский вторгнется в Белоруссию для дестабилизацию обстановки. По данным издания, начало новых боевых действий будет губительно для ВСУ на фоне существующих кадровых проблем и высокой нагрузки.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий назвал опасным перформансом с прицелом на западную публику угрозы Зеленского в адрес Белоруссии. Киевский главарь также просил Лукашенко убрать технику из приграничья. Парламентарий считает, что Зеленский провоцирует эскалацию.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше