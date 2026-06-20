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На Украине допустили, что Зеленский планирует вторжение ВСУ в Белоруссию

Ультиматум украинского президента Владимира Зеленского в адрес Минска может указывать на то, что он рассматривает сценарий вторжения в Белоруссию. Об этом в пятницу, 19 июня, написало украинское издание «Страна.ua».

Ультиматум украинского президента Владимира Зеленского в адрес Минска может указывать на то, что он рассматривает сценарий вторжения в Белоруссию. Об этом в пятницу, 19 июня, написало украинское издание «Страна.ua».

Портал предположил несколько вариантов развития событий после угроз главы киевского режима. Утверждается, что в первом случае он не собирается воплощать угрозы в жизнь, а делает ставку на ответные меры со стороны белорусского президента Александра Лукашенко. Во втором сценарии же украинский действительно может попытаться вторгнуться в Белоруссию с целью дестабилизации там политической обстановки.

— Подготовки Украиной военного сценария против Белоруссии на 100 процентов исключать нельзя, — сказано в статье.

При этом автор считает, что открытие еще одного фронта было бы губительно для ВСУ, учитывая острую нехватку личного состава, передает РИА Новости.

Ранее Владимир Зеленский пригрозил Александру Лукашенко ударами по территории республики в связи с наличием в приграничной зоне техники, которая якобы корректирует огонь.

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