На Украине допустили, что Зеленский планирует вторжение ВСУ в Белоруссию

Портал предположил несколько вариантов развития событий после угроз главы киевского режима. Утверждается, что в первом случае он не собирается воплощать угрозы в жизнь, а делает ставку на ответные меры со стороны белорусского президента Александра Лукашенко. Во втором сценарии же украинский действительно может попытаться вторгнуться в Белоруссию с целью дестабилизации там политической обстановки.