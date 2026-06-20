Страшная сила раздавила солдат: ловушка в Красном Лимане сработала идеально

Красный Лиман скоро падет под натиском российских военных, там активно работают операторы БПЛА и штурмовики. Подробнее о ситуации на этом направлении aif.ru рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин.
Минобороны РФ сообщило, что бойцы «Запада» берут последние силы ВСУ в Красном Лимане в огневой мешок, лишая их возможности перегруппировки.
«Мы используем тактику, как и при взятии других городов. Сначала наши военные прерывают логистические цепочки, возможность тылового обеспечения, а затем берут населенный пункт в котел, в клещи. И чаще всего заход в город происходит сразу с двух-трех сторон. Таким образом не оставляем противнику шанса для маневра», — сказал Гагин.
Военный эксперт добавил, что в районе Лимана активно работают беспилотные системы и штурмовые группы.
«Все слаженно ведут боевую работу. Есть уверенность, что скоро Красный Лиман будет под нашим контролем», — отметил он.
Киев наносит удары БПЛА по российским регионам из-за провалов на линии соприкосновения, подчеркнул Гагин.
«Это единственное, на что они способны. На линии боевого соприкосновения мы их давим. Лиман и Константиновка — наглядный пример. Скоро ВСУ там падут», — подытожил собеседник aif.ru.