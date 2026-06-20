Изменится движение автобусов и троллейбусов в центре Хабаровска 22 июня

В Хабаровске 22 июня 2026 года пройдёт патриотическая беговая акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби. Мероприятие состоится с 20:30 до 22:00. В связи с этим будет ограничено движение транспорта по улице Шевченко (от Амурского бульвара до улицы Муравьёва Амурского), сообщает Администрация города Хабаровск. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Маршруты муниципальных перевозок временно скорректируют. Автобусы № 14, 19, 82 и троллейбусы № 1, 9, направляющиеся к Комсомольской площади, будут двигаться с улицы Муравьёва Амурского через правый поворот на улицу Комсомольскую, Амурский бульвар и улицу Калинина, затем — с левым поворотом на улицу Муравьёва Амурского и далее по стандартной схеме. Троллейбус № 4 пойдёт по маршруту «Онкологический центр — Дом Одежды» (улица Московская).
Регулирование движения в зоне проведения акции обеспечат сотрудники ДПС ГАИ. Горожанам и гостям Хабаровска следует учитывать изменения при поездках в центр города.
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