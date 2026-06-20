Изменится движение автобусов и троллейбусов в центре Хабаровска 22 июня

Маршруты муниципальных перевозок временно скорректируют. Автобусы № 14, 19, 82 и троллейбусы № 1, 9, направляющиеся к Комсомольской площади, будут двигаться с улицы Муравьёва Амурского через правый поворот на улицу Комсомольскую, Амурский бульвар и улицу Калинина, затем — с левым поворотом на улицу Муравьёва Амурского и далее по стандартной схеме. Троллейбус № 4 пойдёт по маршруту «Онкологический центр — Дом Одежды» (улица Московская).