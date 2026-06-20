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В красноярском переулке Боготольский на четверть сформировали насыпь для будущей дороги

В красноярском переулке Боготольский продолжаются земляные работы: подрядчик формирует основание дорожного полотна.

В красноярском переулке Боготольский продолжаются земляные работы: подрядчик формирует основание дорожного полотна.

Выполнено уже 25%, главный компонент — песчано-гравийная смесь, рассказали в телеграм-канал мэрии «ГрадВестник».

В ближайшее время планируется начать работы по переустройству сетей водоснабжения, водоотведения и тепловой сети. После подрядчик сможет приступить к реконструкции подпорной стены у дома по ул. Копылова, 36. Её частично демонтируют, склон сположат и установят систему габионов.

Напомним, в ходе реконструкции Боготольского дорогу от Копылова до Новосибирской расширят до 3−4 полос, движение станет двухсторонним. Также оборудуют тротуары, установят светофоры, опоры освещения и остановки.

Работы ведет компания «НБС-Сибирь», готов объект должен быть к концу 2027 года.

По поручению главы Красноярска в ответ на обращения жителей для удобного пешеходного сообщения с улицей Историческая обустроят две лестницы: в сторону Копылова и к Менжинского.

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