В красноярском переулке Боготольский на четверть сформировали насыпь для будущей дороги

В ближайшее время планируется начать работы по переустройству сетей водоснабжения, водоотведения и тепловой сети. После подрядчик сможет приступить к реконструкции подпорной стены у дома по ул. Копылова, 36. Её частично демонтируют, склон сположат и установят систему габионов.