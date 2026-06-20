В школах России новый стандарт обучения вступит в силу с 1 сентября 2027 года

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Российские школьники будут обучаться по новому стандарту с 1 сентября 2027 года. Согласно нему, учащиеся будут изучать все предметы на базовом уровне, сохраняя за собой возможность выбора профиля. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«Мы поставили перед собой задачу сделать содержание обучения более прикладным и соответствующим современным реалиям. Те, кому нужна общая подготовка, могут выбрать базовый уровень, а тем, кто ориентирован на углубленное изучение отдельных предметов, мы даем инструменты», — сказал Кравцов, его слова приводит пресс-служба Минпросвещения РФ.
В школах продолжится обучение по шести основным направлениям: естественно-научному, агротехнологическому, гуманитарному, технологическому, социально-экономическому и универсальному. Программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта будут включены в перечень метапредметных результатов, пояснил Кравцов.