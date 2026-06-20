В школах России новый стандарт обучения вступит в силу с 1 сентября 2027 года

«Мы поставили перед собой задачу сделать содержание обучения более прикладным и соответствующим современным реалиям. Те, кому нужна общая подготовка, могут выбрать базовый уровень, а тем, кто ориентирован на углубленное изучение отдельных предметов, мы даем инструменты», — сказал Кравцов, его слова приводит пресс-служба Минпросвещения РФ.