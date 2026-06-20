Минниханов побывал на скачках, прошедших в Казани по случаю Сабантуя

Состоялось 13 заездов, в которых приняли участие более 200 лошадей и жокеев из разных регионов России. Первую скачку выиграл мастер-жокей Айрат Ишназаров из Казани вместе с лошадью по имени Марий Эль.
Общий призовой фонд составил 8,7 млн рублей. Помимо самих состязаний, для гостей подготовили выставку и концертную программу.
Сегодня, 20 июня, мероприятия по случаю Сабантуя развернутся на трех основных площадках: в березовых рощах поселков Мирный и Дербышки, а также в лесопарке у озера Лебяжье.
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