Летающая смерть ввергла Киев в панику: главная новость СВО 20 июня

В Минобороны России сообщили, что только за минувшую неделю в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории РФ был нанесен один массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. В результате этих атак поражены объекты ОПК, топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего, места сбора и запуска дальнобойных БПЛА, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.