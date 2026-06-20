Летающая смерть ввергла Киев в панику: главная новость СВО 20 июня

На днях украинские СМИ охватила настоящая волна паники после появления данных о взлете сразу четырех российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3.
На фоне истерики в информационном поле противника заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивном комментарии для aif.ru детально объяснил, по каким именно целям могли быть нанесены удары и почему каждое их появление вызывает такой резонанс в Киеве.
По словам генерала Попова, бомбардировщики Ту-22М3 — это по-настоящему мощное оружие, способное выполнять задачи в любых условиях. Эксперт уверен, что с высокой долей вероятности самолеты несли на борту грозные крылатые ракеты Х-22.
«Они тоже очень мощные… Цели для них — это крупные энергетические объекты, большие транспортные узлы, логистические пути. Что еще может быть? Портовая инфраструктура, например, на юге — в Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Порты в этих регионах для нас приоритетны», — подчеркнул генерал.
Однако дело не ограничивается только портами. Генерал Попов не исключил, что Ту-22М3 наносили сокрушительные удары по ключевым железнодорожным узлам, которые служат кровеносной системой для украинской армии, соединяя юг и север, а также восток и запад страны.
«По этим путям противник проводит передислокацию. Эти коммуникации остаются очень важными», — пояснил генерал-майор, отметив, что паралич транспортной системы ставит ВСУ на грань коллапса в прифронтовых зонах.
Кошмар для киевского режима заключается еще и в том, что российские бомбардировщики способны охотиться за самыми защищенными и спрятанными объектами военного управления. Генерал Попов добавил, что бомбардировщики Ту-22 могли атаковать командные пункты ВСУ.
«Они могут быть хорошо защищенные, заглубленные, так и подвижные. По ним тоже эффективно наносятся удары. Могут наноситься удары и по аэродромной сети», — констатировал военный.
В то же время генерал допустил, что самолеты могли нести комбинированное вооружение: пока одна пара бомбардировщиков работала высокоточными ракетами Х-22, другая в это время могла наносить мощнейшие удары планирующими фугасными авиабомбами (ФАБ) огромного калибра, включая трехтонки.
«Могли использовать одновременно один-два самолета с крылатыми ракетами Х-22 и один-два с планирующими авиационными бомбами большой мощности… И тогда это были мощнейшие удары. Могли работать по скоплению войск, по укрепрайонам», — сказал Попов.
Генерал считает, что столь серьезное вооружение могли применить для сноса сплошной обороны в районе Славянско-Краматорской агломерации.
«Славянск, Краматорск — это, можно сказать, крепость сплошная. Удары ФАБ и ракетами по этому направлению получаются высокоэффективными. Есть и купянский узел. В районе железнодорожной станции Купянск-Узловой мощный укрепрайон, там тоже могли работать эти группы самолетов», — подчеркнул военный летчик.
В Минобороны России сообщили, что только за минувшую неделю в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории РФ был нанесен один массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. В результате этих атак поражены объекты ОПК, топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего, места сбора и запуска дальнобойных БПЛА, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.