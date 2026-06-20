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Мультфильм из РФ получил награду Международного фестиваля анимации и комиксов

Главный приз взяла работа режиссера Екатерины Куричевой «Когда мы были травой».

ШАНХАЙ, 20 июня. /ТАСС/. Российский мультфильм «Когда мы были травой» режиссера Екатерины Куричевой взял главный приз 22-го Международного фестиваля анимации и комиксов (CICAF) в Ханчжоу. Об этом сообщили организаторы фестиваля в соцсети WeChat.

Работа российской кинокомпании «Мастер-фильм» завоевала «Золотую обезьяну» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм».

Мультфильм «Когда мы были травой» стал первой работой из РФ, которая удостоена этой награды за всю историю премии.

CICAF — крупнейший анимационный фестиваль Азии, его проводят в китайском городе Ханчжоу с 2005 года.